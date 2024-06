Thiago Motta a Parigi per il Roland Garros: poi ci sarà la firma con la Juventus

Getty Images

In un momento d'oro per il tennis italiano, con Jannick Sinner appena battezzato numero 1 al mondo, l'attenzione si rivolge aldove oggi è impegnata anche l'emergente Jasmine Paolini, in finale contro la polacca Iga Swiatek. Tra i numerosi spettatori presenti, anche un ospite speciale: tra le tribune francesi, è spuntato anche..A testimoniare la presenza a Parigi del tecnico ex Bologna, un video pubblicato dallaSophia, Larissa e Beatriz, in un tranquillo pomeriggio in famiglia, prima di tornare a concentrarsi appieno sul calcio. Poi si potrà pensare alla, ben fissa nel futuro del tecnico italo-brasiliano.

Thiago Motta è da tempo il prescelto per andare a colmare il vuoto sulla panchina bianconera. Concluso il fruttuoso matrimonio con il Bologna, aveva raggiunto la famiglia prima in Spagna e poi a Lisbona, per prendersi una pausa prima di mettere nero su bianco l'accordo con la Juventus. Tutto è apparecchiato da tempo e. Ancora un po' di meritato riposo e poi sarà Motta-Juventus.