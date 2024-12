Thiago Motta e Douglas Luiz non la raccontano giusta: se non sarà cessione, è solo una questione economica

: vedremo se ci sarà la prossima partita”., soprattutto nelle recenti settimane. Sulla gestione e sulla situazione dell'acquisto più discusso dell'intera campagna estiva ha scelto di spazzare nuovamente la palla in tribuna, piuttosto che giocare di fino come amava fare lui ai tempi di Barcellona, Genova e Milano sponda nerazzurra., considerando campionato, Champions League e Coppa Italia.Il conto è presto fatto: dopo il primo stop muscolare che gli aveva impedito di figurare nella lista dei disponibili per il match contro lo Stoccarda del 22 ottobre scorso, in successione Douglas Luiz ha marcato visita pure contro Inter, Parma, Udinese, Torino, Milan, Aston Villa, Lecce, Bologna e Cagliari.e che in Premier League, nella stagione precedente, era stato uno dei trascinatori della squadra di Unai Emery fino alla storica qualificazione in Champions League.Pur nelle complicazioni di un periodo in cui la Juventus non spicca certo per brillantezza del suo gioco e in cui le vittorie sono merce sempre più rara – in campionato Vlahovic e compagni sono reduci da quattro pareggi consecutivi –e su altri automatismi.sulla strada della ripresa, undi nuovo in cattedra (anche da difensore centrale adattato) eche si sta ritagliando, grazie alle sue caratteristiche peculiari, il suo spazio stanno mascherando il “problema” Douglas Luiz che, arrivati a dicembre, è il momento di chiamare tale.Eppure, dietro questa mancata premura ci sono anche e soprattutto ragionamenti di natura economica. Detto di quanto sia costato Douglas Luiz, in un momento in cui il club bianconero sta cercando di ristrutturarsi dal punto di vista finanziario – cercando di essere calcisticamente competitiva ma sostenibile – non si può non tenere conto del fatto che i rumors di mercato sono sempre dietro l'angolo e sono insistenti per un giocatori di questo livello., ma la sostanza non cambia.prima ancora di averci provato,, mentre la Vecchia Signora dovrebbe incassare almeno 43,8 milioni (a gennaio) o 38,96 (in estate) per non registrare minusvalenze.e sollevare ulteriori dubbi e perplessità sulla necessità di effettuare questa operazione – che ha coinvolto pure i cartellini di Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea – sotto il profilo tecnico. Thiago Motta può giocare sulla difensiva quanto vuole, ma più passano le settimane e più il caso Douglas Luiz si rivela come un rebus di complicatissima risoluzione.