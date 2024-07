Calciomercato.com

Thiago Motta: "Juventus club storico, è un posto meraviglioso dove lavorare. Obiettivi? Il massimo delle partite"

Primo giorno da allenatore della Juventus per Thiago Motta, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero: “Sono felice, sono contento. Mi sono trovato con i tifosi fuori che mi stavano aspettando, tanta gente giovane che mi ha trasmesso la voglia di iniziare la stagione, di vedere la squadra giocare. Mi sono trovato in un posto meraviglioso per poter lavorare. Non ho bisogno di dire che questa squadra è storica, insieme sono convinto che faremo un grandissimo lavoro"



Sulla stagione che attende la Vecchia Signora: “Sarà sicuramente una stagione impegnativa ma bellissima, sarà bello giocare tante partite. Speriamo di giocare il massimo delle partite possibili perché vuol dire che stiamo andando bene e questo è il nostro obiettivo. Daremo tutto sul campo in modo che alla fine possiamo essere tutti orgogliosi di questa squadra”.