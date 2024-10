Torino, le pagelle di CM: Coco in versione Dia de los muertos. Sanabria e Linetty sugli scudi.

Getty Images

: si fa cogliere impreparato sulla punizione di Viola. Per il resto qualche buon intervento ma nulla più.: non sente la pressione da ex della gara, giocando con molta attenzione. Rovina tutto perdendo la marcatura di Palomino.: partita da Dia de los muertos proprio come nel film disney Coco. Dopo aver preso subito un giallo che ha condizionato la sua gara, trova l'autogol che decreta la sconfitta dei suoi.: primo frazione attenta ma nella ripresa crolla insieme a tutta la difesa granata.: una vera e propria spina nel fianco. Crossa a ripetizione trovando anche l'assist vincente per Sanabria.

(dal 38' s.t: anche lui trova un gol che mancava dal 13 novembre del 2022 con una bellissima conclusione fuori area.(dal 30' s.t: il suo ingresso non cambia le sorti della partita).: metronomo silenzioso della squadra. Come sempre tiene l'equilibrio facendo da cucitore dei reparti.: partita inizialmente agevolata dalla poca foga offensiva di Zortea. Poche discese complessiva, poi nel finale viene superato troppe volte.: va spesso alla conclusione ma raramente becca lo specchio della porta.(dal 38' s.t: è la spalla perfetta. Gioca di sponda e si inserisce nel momento del bisogno. Nel finale sfiora il gol del definitivo pareggio.

: schierato titolare al posto dell'infortunato Zapata e risponde subito presente. L'anticipo su Mina in occasione del gol è da vero attaccante di razza.: terza sconfitta consecutiva per 3 a 2. Qualcosa non sta andando per il verso giusto. La scusa degli infortuni non può coprire il momenti di crisi della squadra.