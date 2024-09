Torna la Serie A: come giocherà il Milan contro il Venezia, le scelte di Fonseca

Redazione Calciomercato

Le nazionali vanno in archivio, torna il calcio dei club e riparte anche la Serie A 2024/25. Dopo la sosta il massimo campionato si prepara alla quarta giornata, quella che precede tra l'altro l'inizio delle competizioni europee che vedranno otto squadre italiane impegnate tra Champions, Europa e Conference League.. Solo due punti i conquistati dalla squadra di Paulo Fonseca dopo le prime tre giornate contro Torino (pareggio), Parma (sconfitta) e Lazio (pareggio), i rossoneri cercano la svolta e sabato alle 20.45 arriva a San Siro ildi Eusebio Di Francesco, prima del debutto in Champions contro ile del derby con l'

- C'è attesa per vedere il debutto dal 1' di Alvaro, fermato da un problema muscolare dopo lo spezzone (con gol) contro il Torino alla prima giornata, ma difficilmente questo accadrà contro il Venezia: anche oggi lo spagnolo ha svolto lavoro personalizzato e verosimilmente si cercherà di portarlo in panchina per poi sfruttarlo a pieno regime dal Liverpool in avanti. Per questo contro i lagunari potrà trovare spazio da titolare Tammy, che all'Olimpico contro la Lazio ha avuto un ottimo impatto sulla partita. L'inglese è favorito rispetto a Luka, tornato a disposizione di Fonseca e fuori dalla lista UEFA, dunque inutilizzabile contro i Reds in Champions.

. L'episodio del cooling break a Roma è alle spalle e non ha portato a conseguenze, entrambi saranno riproposti dal 1' contro il Venezia. Il terzino francese arriva da una sosta complicata, prestazione deludente contro l'Italia e 90 minuti in panchina contro il Belgio; l'ala portoghese invece, a segno nell'ultimo turno contro la Lazio, è stato tra i più positivi contro la Scozia riscattando i brutti 45' contro la Croazia.- Per due certezze, ci sono altri due ballottaggi dettati da motivazioni diverse.è favorito rispetto a Davideper il ruolo di terzino destro, il Milan ha investito sul brasiliano che si sta gradualmente ambientando per diventare un punto fermo, stesso obiettivo a centrocampo per Youssouf(deludente con la Francia in Nations League). Davanti all'ex Tottenham l'altro dubbio, chi tra Christiane Samuelgiocherà da ala destra nel trio alle spalle della punta. Gli impegni ravvicinati chiedono un'attenta gestione delle energie e così il nigeriano potrebbe essere preferito allo statunitense contro il Venezia per poi cambiare contro il Liverpool, un'alternanza che non metterebbe comunque in discussione le gerarchie sul ruolo.

. Fonseca ha lavorato durante la sosta e lavora a un, l'idea del tecnico portoghese è di mettere in campo unae simile a quella vista nel primo tempo con la Lazio per consentire ai giocatori di riacquisire fiducia e oliare meglio i meccanismi. Fikayoe Strahinjasono i titolari indiscussi e potrebbero essere riproposti con il Venezia, ma alle loro spalle scalpita Matteoche potrebbe dare riposo a uno dei due nel trittico di partite. Più indietro Malick, ancora in fase di recupero dall'infortunio.

- Ultimo capitolo quello dedicato al modulo. Ad oggiche Fonseca ha confermato dalla passata stagione, ma l'ipotesi di virare verso ilresta ancora in auge per il prossimo futuro nonostante l'infortunio di Ismaelriduca i giocatori a disposizione a centrocampo, uno stop che apre spazi in prima squadra per giovani come Kevine Silvano, quest'ultimo non utilizzabile però in Champions.: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

