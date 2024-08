Tra il Barcellona e Chiesa prova a inserirsi il Liverpool: il punto e cosa può succedere

Ve l'abbiamo raccontato in giornata: Federico Chiesa ha dato apertura totale al Barcellona e a un contrattoLa palla, il figlio d'arte, l'ha passata alle società, con i blaugrana che stanno accelerando sul fronte delle cessioni sia per sbloccare l'inserimento in lista di Dani Olmo, sia per procedere con l'acquisto di Chiesa. MaIn questo contesto si inserisce il nuovodi Arne Slot, particolarmente attendista sul mercato e pronto, in questi ultimi giorni di trattative aperte, a regalare al tecnico olandese un rinforzo di spessore. Secondo quanto riporta Relevo,. Ultimi quattro giorni per stabilire dove giocherà Chiesa, con l'opzione Italia che si assottiglia sempre di più: a questo punto molto dipenderà dalla velocità delle operazioni del Barcellona, che ha fatto uscire Vitor Roque e Lenglet entrambi in prestito.

Chiesa, fuori rosa dall'inizio del mese in seguito alla comunicazione di Thiago Motta relativa all'esclusione dai piani per questa stagione, è stato oggetto delle dichiarazioni del vicepresidente del Besiktas ("Ha richieste illogiche") e anche di un accostamento all'Inter per la prossima estate a parametro zero, ma una stagione ai margini sarebbe estremamente dannosa anche in chiave Nazionale. L'ex Fiorentina, arrivato a Torino nella sessione estiva 2020-21, ha collezionato