Tragedia Panathinaikos: trovato morto il difensore Baldock

Una tremenda notizia ha travolto il calcio greco nella serata di oggi. All'età di soli 31 anni è infatti mortoterzino della nazionale dellae delche è stato trovato senza vita nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024., quartiere periferico di Atene. Secondo le prime informazioni raccolte dalle agenzie di stampa elleniche, è stato il proprietario della villa in cui risiedeva il calciatore ad aver trovato il corpo di Baldock purtroppo già senza vita.

Il proprietario era stato allertato dalla moglie del calciatore che nel corso della giornata di oggi si trovava all'estero. Non riuscendo a mettersi in contatto con il marito ha provato a dare l'allarme mettendosi in contatto con il proprietario della villa che, una volta arrivato sul posto e non ricevendo risposta dal terzino, è entrato in casa trovandolo appunto già riverso in acqua in piscina.Inutile l'intervento dei soccorsi, chiamati disperatamente sul posto dall'uomo, purtropo Baldock era già morto e non c'è stato più nulla da fare.