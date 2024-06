Turchia-Georgia: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Getty Images

Inizia il cammino a UEFA Euro 2024 per la Turchia di Hakan Calhanoglu e la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia.Le due nazionali si affrontano martedì al Signal Iduna Park di Dortmund nella prima giornata della fase a gironi e sono inserite nel gruppo F.La Turchia di Vincenzo Montella vuole interrompere la striscia di cinque partite senza vittorie (due pareggi e tre sconfitte), la Georgia di Willy Sagnol invece ha perso solo una partita nelle ultime cinque (due vittorie e due pareggi).Di seguito tutte le informazioni: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.TURCHIA-GEORGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Turchia-GeorgiaData: martedì 18 giugno 2024Orario: 18:00Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)Streaming: Sky Go, NOWPROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-GEORGIA: Günok; Ayhan, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Kahveci, Yıldız, Aktürkoğlu; Yılmaz.. Vincenzo Montella.: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.. Willy Sagnol.

- La partita tra Turchia e Georgia si giocherà martedì 18 giugno 2024 al Signal Iduna Park di Dortmund. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 18:00.- La partita tra Turchia e Georgia sarà trasmessa da Sky, gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguire la partita su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).- In streaming, la partita tra Turchia e Georgia sarà visibile su Sky Go, app per gli abbonati Sky scaricabile su tutti i dispositivi (tablet, smartphone e pc). In alternativa sarà possibile seguirla su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky.

- La telecronaca di Turchia-Georgia su Sky è affidata a Paolo Ciarravano, con Francesco Cosatti a bordocampo.