Udinese-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il sabato dellaoffre una sfida interessante tra squadre in difficoltà: al Bluenergy Stadium c'èEntrambe le squadre hanno conquistato tre punti nelle ultime cinque giornate di campionato e sono in cerca di riscatto.I friulani di Kosta Runjaic, reduci da due sconfitte consecutive contro Como e Roma, hanno 26 punti e gravitano a metà classifica.I lagunari di Eusebio Di Francesco invece di punti ne hanno 16, arrivano dai due pareggi con Parma e Verona e cercano un successo importante per la lotta salvezza.Tutte le informazioni su Udinese-Venezia:

: Udinese-Venezia: sabato 1 febbraio 2025: 15: DAZN: DAZN: Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Payero, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.. Runjaic.: Stankovic; Candé, Idzes, Haps; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Oristanio, Yeboah.. Di Francesco.

- Nell'Udinese tre ballottaggi aperti: Ekkelenkamp, Zemura e Lucca sono in vantaggio su Atta, Kamara e Sanchez. Un solo dubbio nel venezia tra Zampano, favorito, ed Ellertsson.- La sfida tra Udinese e Venezia sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app su smart tv compatibili e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), a TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.- Udinese-Venezia sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet e sul proprio pc o notebook.

- La telecronaca di Udinese-Venezia su DAZN è affidata a Dario Mastroianni.