Venezia-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La 17esima giornata della Serie A 2024/25 offre nel match domenicale delle 15 un delicato scontro salvezza:Squadre divise da quattro punti in classifica: i lagunari di Eusebio Di Francesco sono ultimi con 10 punti (pari con il Monza), ma arrivano da due pareggi consecutivi contro il Como e la Juventus.Di punti ne hanno 14 i sardi di Davide Nicola, 18esimi in classifica, ma i rossoblù arrivano dalle due sconfitte di misura contro la Fiorentina e l'Atalanta.Tutte le informazioni su Venezia-Cagliari:

: Venezia-Cagliari: domenica 22 dicembre 2024: 15.00: DAZN: DAZN: Stankovic; Idzes, Altare, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.. Di Francesco.: Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou-Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.. Nicola.

- Senza Svoboda, la linea difensiva del Venezia dovrebbe essere composta da Idzes, Sverko e Altare, favorito su Candela. Più Ellertsson che Haps sulla sinistra, davanti Oristanio a supporto di Pohjanpalo.Out Luvumbo nel Cagliari, tre ballottaggi: Makoumbou-Marin, Viola-Gaetano e Felici-Deiola.- La sfida tra Venezia e Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Venezia-Cagliari sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della partita è affidata a Luca Farina.