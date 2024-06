Getty/Calciomercato

si giocano l’ultimo posto nella prossima. Allo stadio ‘Per Luigi Penzo’ va in scena la gara di ritorno della finale dei playoff di Serie B. Questa sera verrà decretato l’ultimo verdetto del campionato, ovvero la terza squadra promossa nel massimo campionato insieme a Parma e Como. L’andata si è conclusa sul risultato di 0-0, un risultato che basterebbe al Venezia questa sera per volare in Serie A: per essere promossa, la Cremonese deve necessariamente vincere al ‘Penzo’. Il regolamento non prevede tempi supplementari e calci di rigore: in caso di parità al 90’, saranno i lagunari a festeggiare.

Joronen; Sverko, Idzes, Svoboda; Candela, Bjarkason, Tessmann, Busio, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo. All. VanoliSaro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Buonaiuto, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Tsadjout. All. Stroppa