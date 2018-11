Maurizio Domizzi, capitano del Venezia, autore del gol vittoria contro la Salernitana, parla a DAZN: "Zenga ci ha dato una scossa pazzesca a livello montale. Col cambio di allenatore noi ci siamo presi qualche responsabilità in più. La classifica non rispecchiava i nostri valori. Ora siamo contenti, ci siamo allontanati dalla zona rossa e dobbiamo dare seguito, perché questa squadra deve fare un campionato tranquillo. Dobbiamo insistere sul coraggio messo in campo in queste partita. Ho imparato che certe cose non vanno mai date per scontato. Ho dato tanto per questa maglia e ho ricevuto altrettanto".