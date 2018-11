Venezia-Salernitana 1-0



Marcatori: 31’Domizzi (V)



Venezia (4-2-3-1): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Suciu, Bentivoglio; Falzerano, Citro (72’Segre), Di Mariano (88’St Clair); Litteri (59’Vrioni). In panchina: Facchin, Lezzerini, Andelkovic, Coppolaro, Zennaro, Marsura, Schiavone, Migliorelli, Cernuto. Allenatore: Zenga



Salernitana (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Casasola; D. Anderson (75’Jallow), Di Gennaro (45’Odjer), Di Tacchio, Palumbo (61’A. Anderson), Vitale; Djuric, Bocalon. In panchina: vannucchi, Gigliotti, Pucino, Mazzarani, Bellomo, Castiglia, Orlando, Vuletich, Lazzari. Allenatore: Colantuono



Arbitro: Sig. Minelli della sez. di Varese



Note: pomeriggio uggioso, campo in buone condizioni. Spettatori: 4.000 circa di cui 700 di fede granata. Ammoniti: Bentivoglio, Domizzi, Vrioni (V) Mantovani, Bocalon, Casasola (S). Espulsi: - Angoli: 5– 2. Recuperi: 1' p.t - 5' s.t.