Verona, è fatta per Paolo Zanetti: sarà lui il nuovo allenatore

Il mosaico delle panchine della Serie A 2024/2025 va arricchendosi di una nuova tessera:, raccogliendo l’eredità di quel Marco Baroni ormai prossimo alla firma con la Lazio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Zanetti ha raggiunto un accordo totale col club scaligero sulla base di unche ritrova così una panchina in Serie A a distanza di 9 mesi dall’esonero dopo appena quattro giornate di campionato per mano dell’Empoli, successivo al pesantissimo 0-7 incassato contro la Roma il 19 settembre 2023. Si attende soltanto il comunicato ufficiale da parte dell’Hellas Verona, che nella giornata di ieri aveva reso nota l’interruzione del rapporto professionale con Marco Baroni, liberato per accasarsi alla Lazio dopo l’addio di Tudor.Allenatore dal 2017, con la prima esperienza alla guida del Sudtirol, col quale raggiunge due volte i playoff di Serie C, Paolo Zanetti ha successivamente guidato Ascoli, Venezia - con cui ottiene la promozione in Serie A a 19 anni di distanza dall’ultima apparizione - ed Empoli.