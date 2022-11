Il nuovo ds del Verona Sean Sogliano si è presentato alla stampa: "Il presidente mi conosce e sa che darò tutto, non vedo l'ora di incontrare con giocatore e staff per parlare con loro. Bocchetti? E' un momento particolare per prendere decisioni. Sono contento della fiducia che mi è stata dimostrato, qui ho vissuto tre anni incredibili; dal centrocampo in giù la squadra è la stessa dell'anno scorso, è mancata la cattiveria in zona gol e questo ci dà spunti di riflessione".