Vlahovic floppa e il subentrato Jovic salva la Serbia: futuro segnato al Milan, decisivo Fonseca

AFP via Getty Images

Dopo l’iniziale vantaggio da parte della Slovenia, firmato Elsnik, la risposta da parte della compagine balcanica è arrivata, letteralmente, all’ultimo respiro: è il 95’, ultima occasione per tenere vive le speranze della Serbia. C’è un corner dalla destra: palla che sembra baciata dal destino,, che era a un passo dall'eliminazione, e spegne i sogni di approdare agli ottavi con un turno d'anticipo per la Slovenia.

Impreciso negli appoggi, con vari palloni persi nel corso della sfida alla Slovenia e una punizione che si è andata a frantumare contro la barriera. Poco, troppo poco per un giocatore che dovrebbe essere decisivo nelle dinamiche dei serbi. Per fortuna, ci pensa il numero 12 per eccellenza, Luka Jovic, con uno stacco di testa che fa ancora sperare Milinkovic-Savic e comapgni.

: nel corso dell’ultima annata vissuta a Milanello, l’ex Fiorentina ha siglato 6 gol in Serie A, giocando però una media 38 minuti per ogni sfida: in sostanza, ogni 145 minuti, pur avendo a disposizione una finestra limitata di tempo, Jovic ha siglato una marcatura, portando la sua frequenza a una rete ogni 145 minuti. Unite alle due reti in Coppa Italia e alla singola occasione sfruttata in Europa League, il bottino della punta di riserva per eccellenza è quota 9, a un passo dalla doppia cifra, un evento accaduto raramente nel corso della sua carriera (unicamente alla Fiorentina e in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte).

: in scadenza di contratto al 30 giugno, l'ex Fiorentina si era preso del tempo per valutare il prossimo step da compiere. Gli erano arrivate diverse proposte dall'estero, ma nessuna di queste sembra averlo convinto. Motivo che porta verso un nuovo accordo, annuale, grazie al quale Jovic resterebbe al Milan.