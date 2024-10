Vlahovic superstar nella miglior Juventus della stagione: meglio non toglierlo a fine primo tempo

Redazione Calciomercato

. Nettamente. Senza dubbio. Finisce con un, al culmine di una partita piena di emozioni e spettacolo. La doppia prodezza diè destinata alla storia recente del centravanti serbo: dopo un primo tempo inguardabile (tipo con il Napoli quando venne sostituito da Weah…), resta in campo per mancanza di sostituti e nella ripresa si scatena. Il primo gol è bello, il secondo di più. Entrambi sono ad altezza Sesko, il bomber sloveno che aveva stappato il match con una perla d’autore. E poi l’assolo diper una notte in cui la Juventus ha scritto una pagina pregiata alla propria storia europea.

Prima, durante e dopo le reti del 3-2 finale. Pali e ammonizioni, errori e omissioni., con un tocco di dramma quando insieme al rosso per Di Gregorio c’è stato il rigore per il maldestro fallo di mano di Douglas Luiz. Stavolta sì che le statistiche vanno guardate e sottolineate. Tiri in porta e azioni in profondità, iniziative personali e collettive: dopo un primo tempo discreto ma non esaltante,Appunti sparsi sui singoli., che forse va provato più arretrato a centrocampo,che non gliene va bene una.. Thiago Motta entusiasta a pieno diritto. Perché non c’è bisogno di dati e statistiche artificiali e pretestuose, stavolta, per raccontare una Juventus davvero bella.