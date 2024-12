West Ham, Lopetegui salva la panchina: vittoria sui Wolves con dedica ad Antonio

Getty Images

Iltorna a vincere:con dedica aringrazia, la sua panchina è salva.Gli Hammers si rialzano dopo le due sconfitte consecutive e nella 15esima giornata di Premier League battono i Wolves, in una partita delicata per il futuro dell'allenatore basco.Lopetegui è da settimane a forte rischio e si rincorrono i rumors sul suo possibile allontanamento con tanti nomi che hanno fatto capolino per la successione, tra cui quello diLa vittoria firmata da(in mezzo il momentaneo pareggio di Doherty) allontana almeno per il momento le nubi.

- A rendere ancor più pesante l'avvicinamento alla partita è stato il grave incidente automobilistico di, attaccante di riferimento del West Ham oggi nel pieno del processo di recupero. I giocatori del West Ham sono scesi in campo nel riscaldamentoper mostrare il loro supporto al compagno di squadra, ma non è stata l'unica manifestazione d'affetto.

A huge round of applause for Michail Antonio in the ninth minute pic.twitter.com/B87wstInJ3 — West Ham United (@WestHam) December 9, 2024

Souček dedicates his goal to our No9 pic.twitter.com/uCh0SCaQkF — West Ham United (@WestHam) December 9, 2024

- Al minuto 9 di gioco, come il numero di maglia indossato da Antonio, il pubblico del London Stadium si è lanciato in unper manifestare vicinanza al ragazzo.- E poi arrivano i gol e come si può dimenticare Antonio, che di gol ne ha fatti tanti per il West Ham. Soucek sblocca la gara al 54' e

- Soucek prima, Bowen poi, perché al 72' l'inglese realizza la rete della vittoria e si lancia in un messaggio ancor più evidente:. Tutti vicini all'attaccante, aspettando che recuperi dall'incidente.- Vittoria, dedica ad Antonio e sollievo per Lopetegui. Ma anche polemiche, con il Wolverhampton furioso con l'arbitro. L'episodio incriminato arriva all'84':cade a terra e l'arbitro John Brooks viene richiamato al VAR, ma. Finisce così, tra dediche commoventi e polemiche il West Ham torna a vincere.