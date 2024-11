Youth League, Real Madrid-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

I rossoneri hanno totalizzato due punti in tre partite, frutto dei pareggi contro Liverpool (0-0) e Bruges (1-1), con in mezzo la sconfitta per 2-1 contro il Bayer Leverkusen.I Blancos, invece, si presentano all'appuntamento con un punto in più nella graduatoria della League Phase: dopo il successo all'esordio (1-0 sullo Stoccarda), sono arrivati due ko consecutivi, entrambi per 2-1, contro Lille e Borussia Dortmund.• Partita: Real Madrid-Milan

• Data: martedì 5 novembre 2024• Orario: 16.00• Canale TV: -• Streaming: -Gonzalez Pozo; Fortea, Facio, Talavera, Mesa; David, Novoa; Barla, de Llanos, Uruel; Mascarò Amer. All. Arbeloa.Pittarella; Colombo, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Stalmach, Malaspina, Comotto; Liberali, Scotti, Bonomi. All. Guidi.Al momento non è prevista in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Real Madrid-Milan.

Non sarà possibile seguire la sfida tra Real Madrid e Milan nemmeno in diretta streaming, né su SkyGo, né su NOW, né su UEFA tv.