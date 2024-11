Ag. Tah: "In estate va in un grande club". Ma gela Inter e Juventus

Getty Images

è una delle più grandi occasioni a parametro zero per la prossima estate, lo conferma il suo agente: "".Sul difensore in scadenza di contratto con ilhanno messo gli occhi diverse squadre. Anchesono state accostate all'affare nelle ultime settimane, ma dalla Germania arrivano novità che raffreddano la pista italiana., agente che rappresenta Tah, ha parlato a Welt Am Sonntag e fatto importanti rivelazioni sul futuro del suo assistito: "La situazione è molto semplice, andrà in un grande club la prossima estate.".

- Quello del Bayern non è un nome nuovo per Tah, già la scorsa estate i bavaresi avevano provato a ingaggiare il difensore centrale della nazionale tedesca. Zahavi lo conferma: "L'idea era di andare al Bayern, volevano davvero prenderlo. Ci sarebbe piaciuto portare al Leverkusen dei proventi dal trasferimento. Adesso non riceveranno più soldi".