Atalanta, Gasperini vuole una punta: chiesto Lucca all'Udinese

è stato chiaro a più riprese e, anche a mezzo stampa ha chiestodiin questa sessione di mercato con l'urgenza di inserire in rosaGli infortuni occorsi a Retegui, e soprattutto quello a Gianluca Scamacca di inizio stagione, stanno portando il club bergamasco ad accontentare le richieste dell'allenatore che non vuole abdicare nella corsa Scudetto con un nome nuovo tornato prepotentemente di attualità:Perché però l'Atalanta sta tornando sul mercato? Oltre al discorso, che resta la prima scelta in attacco, ma che spesso e volentieri è stato condizionato da problemi muscolari nel corso della sua carriera, quello che più preoccupa Gasperini sono i grossi dubbi che accompagnano il rientro di Gianluca Scamacca. Il centravanti classe 1999Il periodo di riatletizzazione, tuttavia, è sempre complicato e sopratutto, per un giocatore dalla fisicità come quella dell'ex Sassuolo e West Ham,Scamacca tornerà e soprattutto sarà un'opzione importante per il presente e futuro del club. Per questo motivo per soddisfare la richiesta dell'allenatore,E l'idea nata in queste ore è quella di provare aL'attaccante classe 2000 piace da tempo a tanti club fra cui Milan, Inter e Juventus, ma nessuna ha intenzione di muoversi su di lui in questa sessione di gennaio. Inoltre Lucca è un perno della rosa a disposizione di Runjaic e la trattativa è tutta in salita. Ci saranno altri profili e altri nomi, ma l'idea c'è e Gasperini sarà accontentato.