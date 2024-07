Atalanta, nota stonata in amichevole: Godfrey sostituito per infortunio

L'Atalanta scende in campo per la prima amichevole stagionale contro la Primavera al campo sportivo Città di Clusone e manda segnali al campionato. I ragazzi di Gasperini si sono imposti per 3-0 sulla formazione giovanile, con le reti di Michieletto e Diao (doppietta), ma hanno dovuto fare i conti con uno stop fisico.



SI FERMA GODFREY - A fermarsi dopo solo 25 minuti è il nuovo acquisto Ben Godfrey, arrivato dall'Everton a inizio mercato a titolo definitivo per 10 milioni di euro più bonus. Il difensore è stato vittima di un risentimento alla coscia sinistra, che ha costretto Gasperini a mettere mano alla panchina, mandando in campo a Bonfanti. Un piccolo fastidio, che non dovrebbe compromettere la preparazione dell'inglese, ma che segna comunque un rallentamento nel percorso di inserimento in squadra.