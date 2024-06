Getty Images

Atalanta, occhi su un giovane attaccante

un' ora fa



Un profilo giovane che possa crescere e sbocciare grazie al sapiente lavoro di mister Gasperini alle spalle di Scamacca, De Ketelaere e Lookman, che comporranno il tridente titolare della prossima stagione. Tra i nomi monitorati all'esterno, c'è anche un interessamento in Italia per la dirigenza atalantina: l’attaccante classe 2001 Daniel Maldini, che nella seconda parte di stagione ha trovato continuità nel Monza. Il Monza e la Roma, insieme all'Atalanta, hanno chiesto informazioni all’entourage del secondogenito di Paolo Maldini.



Ancora non è nata una vera e propria trattativa tra le parti, ma l'Atalanta ha aperto un sondaggio per capire formula e valore del cartellino. L'obiettivo dell'entourage nerazzurro è quello di ripartire dai punti fermi sopperendo a eventuali partenze di big come Koopmeiners e ai giocatori a un passo dall'addio o infortunati come Palomino e Scalvini. Con il rinnovato sì di mister Gasperini, tutte le parti si sono dette d'accordo sulla nuova programmazione: scovare i ruoli giusti per sopperire i pochi punti deboli della scorsa stagione e soprattutto migliorare per proseguire la filosofia del tecnico, alzando sempre l'asticella. Intanto resta un punto di domanda il futuro di Miranchuk, che potrebbe essere lontano da Bergamo: il Bologna è tra le pretendenti.