Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Torna di scena lacon il programma che prosegue con il settimo turno della competizione europea. Nella serata di martedì 21 gennaio, gli occhi di tanti appassionati saranno proiettati su un match di grande caratura, che vede l'ospitare il. Calcio d'inizio fissato alle ore 21 al Metropolitano.

: Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: martedì 21 gennaio 2025: 21.00: Sky Sport: Sky Go, NOWJ. Oblak; M.Llorente, R. Giemenz, C. Lenglet, J. Galan; G. Simeone, R. de Paul, P. Barrios, C. Gallagher; A. Griezmann, J. AlvarezM. Kovar; N. Mukiele, E. Tapsoba, P. Hincapie, J. Frimpong; G. Xhaka, A. Garcia, A. Grimaldo; E. Palacios, F. Wirtz, P. Schick- I padroni di casa arrivano alla partita dopo la sconfitta incassata in campionato con il Leganes e cercano riscatto. In attacco, l'osservato speciale sarà Griezmann, che ha grande voglia di rivalsa dopo il rigore sbagliato sabato. Dall'altra parte, invece, il Bayer arriva con il morale alto, forte della vittoria per 3-1 sul Borussia Mönchengladbach.

- La partita tra Atletico Madrid e Bayer Leverksune sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva sui canali Sky.- Atletico Madrid-Bayer Leverkusen sarà disponibile anche in diretta streaming. Per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go, servizio loro dedicato. L'alternativa è costituita da NOW, servizio di streaming legato a Sky, acquistando il 'Pass Sport'.