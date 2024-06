Bisseck: "Ho pensato di smettere, difficile trovare di meglio dell'Inter. A volte dimentico che devo difendere..."

AFP via Getty Images

Tra gli eroi della seconda stella, di quel ventesimoche ha arricchito il palmares, c'è ancheArrivato in sordina nel passato mercato, il tedesco ha saputo aspettare il suo momento e ha finito per ritagliarsi spazio, titoli, apprezzamento dei tifosi e la certezza cheIl difensore si è concesso a Transfermarkt per una lunga intervista in cui ha ripercorso i suoi inizi e l'ultima stagione. Ecco le sue parole.Sarebbe stato un passaggio logico dopo aver fatto una buona stagione in. La Germania è vicina, ha senso trasferirsi lì se sei uno dei migliori della Superligaen. Mi ero convinto di ritornare a casa, se ne parlava da tempo, anche dall'inverno prima., con cui mio padre aveva avuto buoni colloqui con i responsabili del club. La voce sull'Inter mi è arrivata in ritardo, ma le cose stavano procedendo meglio del previsto. Mi hanno dato belle sensazioni e, rispetto ad altri club,Non è stata una decisione facile ma ho semplicemente ascoltato il mio cuore".

- "Quando ho avuto finalmente la mia occasione, ho fatto bene e tutto è filato liscio. La mia carriera è stata sempre così: sono sempre ultimo a salire sul carro, ma alla fine non lo perdo. Mio padre mi ha sempre suggerito di lavorare per il fatidico giorno X."Credevo che giocare in Danimarca fosse la mia. Ho affrontato l'esperienza in modo diverso e non posso che ringraziareper avermi dato la giusta possibilità che mi era mancata negli anni precedenti e soprattutto ai fisioterapisti incontrati lì. Grazie a loro ho potuto faree continuare a non averne fino ad oggi. In Portogallo dopo essere finito k.o.Con Elias, un connazionale che era come me al Vitoria, abbia parlato della possibilità di fare qualcosa altro. Trasferirsi a Berlino, prendere un appartamento insieme, studiare (ride, ndr).

- "A volte ho dovuto darmi unper capire se fosse tutto reale.Improvvisamente mi sono ritrovato a condividere lo spogliatoio con loro, far parte del gruppo. Sono stati davvero gentili. Poi quando sei in un club così grande come l'Inter, devi guadagnarti il tuo status. All'inizio si notava cheLa qualità e il ritmo, già solo durante l'allenamento… è un livello completamente diverso rispetto a quello a cui ero abituato. Mi avevano detto che giocare dieci partite per l'Inter sarebbe equivalso a una buona stagione. Non posso lamentarmi ma non sarei stato felice se non avessi giocato. È così che deve essere un atleta.

- "Io un pilastro del futuro? I veterani del club mi hanno dato la sensazione che possa diventarlo. Questo mi piace. Mi hanno parlato più di quanto mi aspettassi.. All'inizio non riuscivo ad esprimermi in italiano, quindi non abbiamo parlato tanto con. Esisteva una barriera linguistica ma non ha mai pensato che non fossi abbastanza bravo. Avevo anche sentito che fosse in difficoltà a panchinarmi perché sapeva che valevo una maglia. Ora che comprendo la lingua, mi spiega delle cose, mi dice di pazientare, che sono sulla strada giusta.

"Tutto va parametrato. Ad esempio, mio padre guarda i percorsi di altri grandi difensori e nota che in tanti non erano titolari in un club come l'Inter alla mia età. È una visione che adoro. Ho fatto la mia parte nella stagione d'esordio, seguo un cammino positivo. Non va dimenticato che il ruolo del difensore è speciale, non puoi semplicemente essere gettato in campo e soprattutto non in Italia.Ci sono ancora club con un certo fascino maDopo un anno qui posso dire che. La Serie A poi è perfetta nell'aspetto difensivo. È uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui.. In Italia impari esattamente questo: come muovermi, quando fermarmi, come rimanere in linea. Mi avevano detto che ci vogliono nove mesi per un difensore ad abituarsi al campionato. Un'esagerazione ma tre-quattro mesi ci vogliono sicuramente. Se gioco con maggiore continuità e mostro quello che si aspettano da me