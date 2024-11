Boban: "Leao non merita questi massacri. Ha quell'indolenza irritante, ecco il messaggio di Fonseca"

Getty Images

è finito in questi giorni inevitabilmente al centro di numerose critiche per il suo rendimento e per la gestione che ne sta facendo Paulo Fonseca che lo ha tenuto a lungo in panchina e che questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid ha scelto di rischierarlo da titolare. A difendere la punta portoghese ci ha provato dagli studi di Sky l'ex fantasista rossonero Zvonimir Boban che, parlando del momento di Leao ha sottolineato come non meriti questo massacro mediatico anche da parte del suo allenatore."Sono convinto che non abbia convinto per nulla Fonseca, ma non si merita questi massacri, rinnegandogli ogni cosa che ha e rinfacciandogli quelle che non ha".

"Leao è questo: non ha il carattere dei giocatori vogliosi. Ha quell'indolenza a volte irritante e pesantissima per tutti i milanisti""Detto ciò, Fonseca gli sta lanciando questo messaggio: ecco la grande partita, facci vedere. Speriamo sia così, perché se si sente bene e prende palla sarà inarrestabile".