Boban: "Maldini è molto più milanista di quello che il Milan è oggi. Questo club è la sua vita"

un' ora fa

3

Lasciato il Milan, Paolo Maldini sta cercando una nuova sfida per rimettersi al lavoro, dietro alla scrivania. Di lui ha parlato Zvonimir Boban, raccontando a Sky un retroscena sull’ex capitano rossonero.



LE PAROLE - “Dopo tre anni e mezzo, quasi quattro, Paolo mi chiama insieme a Leonardo, che voleva andare via. Maldini non sapeva se sarebbe rimasto, io gli ho detto che doveva rimanere perché era molto più milanista di quello che il Milan è oggi, con tutto il rispetto per chiunque. Un Maldini nel Milan rappresenta tutti noi, tutti i tifosi del Milan. Gli ho detto che non poteva andarsene via e poi si vedeva che voleva rimanere. Il Milan per lui è la vita. Poi mi ha chiesto di andarci”, ha detto.