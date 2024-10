Boban non capisce il Milan di Fonseca ma non può negare l'evidenza

Lo splendido soprannome affibiato ada Carlo Pellegatti torna quanto mai attuale oggi, a poche ore di distanza dalla trasferta dela Leverkusen, archiviata con la seconda sconfitta di fila in Champions League.Perché, pur rispettando e difendendo ogni legittima opinione (a maggior ragione se a pronunciarla è una persona estremamente competetente), credo che sia altrettanto un mio diritto coltivareFonseca, in quanto espressione di un management col quale è quasi superfluo ricordarlo che l'ex giocatore croato non abbia intrattenuto grandi rapporti, è stato messo alla berlina anche ieri sera, al termine di una partita che può essere valutata in più modi, ma possibilmente senza estremismi.Anche perché alla fine il Milan ha perso. Dopo la rete, il Milan si è liberato un po' mentalmente, ha preso coraggio ed ha creato qualcosa in fase offensiva. Ma nella prima ora è stato letteralmente dominato”.a Sky Sport nel post-gara.Il risultato è importante, importantissimo, ma non può determinare sempre e comunque la maggior parte delle analisi su una partita di calcio.– che incise eccome su quella vittoria cambiando spartito tattico, interpreti e atteggiamento mentale –– non sempre senza successo, chiaramente –e con più sbocchi. Un calcio che per diventare efficace nell'arco dei 90' passa ovviamente dall'affinare ulteriormente certi meccanismi che stanno iniziando ad attecchire in maniera lampante. E passa anche dall'accettazione che tanto dipende dalle qualità dell'avversario che, fino a prova contraria, giocano un ruolo nello sviluppo di una partita.e che, solo pochi giorni fa, è uscito indenne (anche soffrendo) dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera.di chi sui campi di calcio è stato un raro esempio di intelligenza calcistica e classe sopraffina. Poi però c'è il confronto delle idee con un altro interlocutore e, nella sua dialettica con, non sempre Boban ha dato l'impressione di voler rispettare il parere contrario. Eppure l'allenatore che ha preso il posto di Pioli, conclusa con un esonero ad ottobre e l'avvicendamento con Stefano Pioli resosi necessario per porre rimedio adEcco, prima del derby della rinascita, la vicenda di Fonseca mi aveva ricordato molto da vicina la breve parentesi di Giampaolo. A differenza di quest'ultimo, l'ex Roma ha saputo però trovare dentro di sé e all'interno del suo gruppo di lavoro la forza per risalire la china e stoppare i tanti, troppi, processi sommari nei suoi confronti. La prossima volta Boban tenga a mente pure questo. Perché essere tagliente a tutti i costi non sempre ti porta a dire tutta la verità.