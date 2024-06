Borussia Dortmund, a sorpresa lascia Terzic: sono ufficiali le sue dimissioni

Al termine di una riunione d’emergenza convocata dal consiglio di amministrazione del club - dopo che l’allenatore 41enne in mattinata aveva presentato le proprie dimissioni -che sancisce ufficialmente la separazione consensuale tra le parti. “Edin Terzic lascia il Borussia Dortmund. L’allenatore, che ha vinto la Coppa di Germania nel 2021, che ha raggiunto il secondo posto in campionato al termine della stagione 2022/2023 e ha raggiunto la finale di Champions League nel 2024,”.a Dortmund,Nonostante risultati sportivi per certi versi al di sopra delle aspettative. In particolare, il nome dell’ormai ex tecnico è stato collegato alle speculazioni in merito al futuro di, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e accostato negli ultimi giorni anche a club italiani come Juventus e Milan. La stampa tedesca ha riferito cheche per il campione del mondo con la Germania nel 2014 avrebbe rappresentato un motivo per fare una nuova esperienza altrove.Con un video pubblicato sul proprio canale Instagram e quello del BVB, Terzic si è congedato così dalla società giallo-nera: "È stato un grande onore vincere la Coppa DFB con il BVB e portare questo fantastico club alla finale di Champions League. Dopo la partita di Wembley ho chiesto un incontro con i dirigenti del club, perchéTutti quelli che mi sono vicini sanno che per me è stata una decisione molto difficile da prendere nelle ultime settimane, ma dopo intense discussioni la mia sensazione fondamentale non è cambiata. Auguro il meglio al Borussia Dortmund e questo non è un addio, ci vediamo presto. Ciao BVB!".Edin Terzic, tifoso del Borussia Dortmund sin da ragazzo, ha iniziato il suo percorso di allenatore proprio tra le fila del settore giovanile del club. Tolto un periodo - dal 2013 al 2015 - come vice-allenatore di Slaven Bilic del Besiktas e un’analoga esperienza dal 2015 al 2017 al West Ham, ha lavorato a Dortmund anche come osservatore e direttore dell’area tecnica.Viene confermato alla guida del Borussia Dortmund anche per la successiva annata, che si conclude con l’incredibile epilogo della Bundesliga, che vede i rivali del Bayern Monaco effettuare il sorpasso per il titolo proprio all’ultimo turno. Al termine di quella conclusasi da poche settimane, ha ottenuto l’accesso alla finale di Champions League - che mancava dal 2013 - uscendo sconfitto contro il Real Madrid dopo aver eliminato anche il Paris Saint-Germain in semifinale.