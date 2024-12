Getty Images

​Capocannoniere, crisi Lautaro: per i bookie difficile il bis del "Toro", in quota Thuram accorcia su Retegui

16 minuti fa



Con il gol al novantesimo nello 0-6 dell'Inter sulla Lazio all'Olimpico, Marcus Thuram si porta a 11 centri in Serie A, a -1 da Mateo Retegui, a secco da tre giornate. Il francese accorcia anche nelle quote dei bookmaker per il capocannoniere, avanzando da 5 a 3,25. L'italo-argentino è comunque ancora in pole, ma sale leggermente da 1,75 a 2,25. Completa il podio dei favoriti Moise Kean a 7. Continua la crisi di Lautaro Martinez, a digiuno da cinque partite. Il bis del miglior marcatore dello scorso campionato si allontana, in quota, da 10 a 15, appaiato al Taty Castellanos. Digiuno finito invece, dopo sei gare, per Dusan Vlahovic, grazie al rigore segnato contro il Venezia: il centravanti serbo resta però stabile a 10, ancora preceduto da Ademola Lookman, offerto a 8, e in vantaggio su Romelu Lukaku, proposto a 12 volte la posta.