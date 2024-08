Chelsea-Inter 1-1, TOP e FLOP: questo Bisseck non si può togliere dal campo. Riecco Thuram

AFP via Getty Images

di Enzo Maresca. Nerazzurri in vantaggio fino al minuto 89 del match, quando i blues riescono a trovare il gol su azione d’angolo, con l’Inter che, ormai priva di attaccanti, da diversi minuti aveva iniziato a concedere campo agli avversari.tenuto precauzionalmente in panchina a causa di un lieve affaticamento. Esclusi anche Arnautovic, Lautaro, Calhanoglu, Taremi e Zielinski, rimasti a Milano.

: Ormai c’è sempre il suo nome tra i i migliori in campo stilati al termine di ogni partita di questo precampionato nerazzurra. Gioca con grande personalità e avvia l’azione che porta al vantaggio siglato da Thuram. Per qualche minuto, prima della sostituzione, Inzaghi lo prova al centro della difesa. Sarà veramente dura tenere fuori uno con questa esuberanza atletica e fisica.Il gol è di pregevole fattura, controllo e tiro a incrociare sul palo lontano, eludendo l’intervento del difensore in pressing. Il gesto tecnico gli dà morale e lì davanti è praticamente l’unico che riesce a portare su i compagni. Si batte su tutti i palloni.

Compie due enormi parate, la prima sulla zampata ravvicinata di Guiu, la seconda sulla bellissima rovesciata di Nkunku, destinata all’angolino. Un messaggio chiaro spedito a Martinez.: Non è accanimento e di buono all’interno della partita c’è sicuramente l’assist per Thuram. Ma non tiene un pallone, gioca in punta di piedi ed è spesso a terra.: Poco al centro del gioco, mai un intervento duro, deciso. Il suo limite più grande.: Meno brillante del solito, fatica ad aiutare Dimarco in raddoppio di marcatura su Madueke ed espone la fascia sinistra a parecchi attacchi.