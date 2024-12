Chi è Alexandre Hugeux, il vice di Motta che lavorava nel calcio femminile

Getty Images

La prima partita di Thiago Motta da ex contro il Bologna gli è costata un'espulsione, arrivata nei primi minuti del secondo tempo. Per la prossima partita di campionato contro il Venezia in programma sabato 14 dicembre alle 20.45che aveva già sostituito Motta nella seconda parte della gara con i rossoblù.- 40 anni e una laurea in Scienze Motorie, Hugeux ha un passato nel calcio femminile alla guida del Lione Under 19 e lavora con Thiago dai tempi del Psg.. I due si sono separati quando Motta è andato al Genoa per poi lavorare di nuovo insieme nelle esperienze successive: Spezia, Bologna e dalla scorsa estate alla Juventus.

- Thiago Motta è molto legato al suo staff, coinvolge molto i suoi collaboratori nelle sue analisi confrontandosi con loro; il gruppo lavora insieme anni, c'è grande sinergia tra tutti i componenti ee ha deciso di portare subito dentro nel suo gruppo di lavoro. Motta prepara la gara col Venezia consapevole che seguirà la partita dalla tribuna dello Stadium, in panchina ci sarà il suo vice Hugeux.