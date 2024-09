Chi gioca, chi no: Abraham, Vlahovic, McTominay, Zielinski, Pellegrini, Castellanos

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Il turno di campionato si aprealle ore 20.45 e si chiude lunedì sera con– Fonseca, dopo l’ottima prova nel derby, anche contro il Lecce insiste con il duo d’attacco. Abraham davanti, Morata a ridosso. Titolari in coppia.– Lo scozzese è già un punto fisso per Conte. 4-2-3-1 e McTominay titolare sulla trequarti anche contro il Monza. Mezz’ala in fase difensiva, trequartista alle spalle di Lukaku in quella offensiva.

– Nonostante la sostituzione al 45’ contro il Napoli, a Genova si rivedrà Vlahovic dal 1’. Il serbo ha bisogno di sbloccarsi e Motta torna a dargli fiducia.– Barella non ci sarà a Udine e così Inzaghi studia la contromossa. Frattesi potrebbe giocare titolare a Udine, Zielinski entrare dopo per giocare titolare in Champions League. Si giocano una maglia.– Occhio perché Juric tra Europa League e Serie A sta rivedendo le sue scelte. Pellegrini, però, dovrebbe riposare in Europa e giocare con il Venezia. Quindi lui dal 1’ domenica.

– Taty recuperato e già con una ventina di minuti nelle gambe in Europa League. A Torino gioca dal 1’, con Dia come seconda punta.– Nonostante la Champions che incombe, Retegui sarà titolare a Bologna. Gasperini, che lo ha sostituito lunedì contro il Como, punta su di lui nella trasferta emiliana.– Il centrocampista del Parma, uscito per una botta all’anca contro il Lecce, dovrebbe recuperare per lunedì. Quindi possibile giochi dal 1’. Se non ce la facesse, pronto Hernani.