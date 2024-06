Como, contratto offerto a Sensi

18 minuti fa



Il Como pensa in grande. Dopo la promozione in massima serie, festeggiata durante l’ultima giornata del campionato di Serie B, concluso al 2° posto, alle spalle del Parma, la società lombarda sta progettando il mercato per la prima stagione in A a 21 anni di distanza dall’ultima disputata. E tra i colpi previsti dal club lariano, c’è un ex – a breve – giocatore dell’Inter.



Stefano Sensi può restare in Serie A. Il centrocampista dell'Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha infatti ricevuto una proposta di contratto dal Como. Dopo aver terminato il suo accordo coi nerazzurri (in scadenza 30 giugno 2204), al giocatore ex Sampdoria è stato offerto un accordo per un anno da parte del club lariano, neopromosso in Serie A.