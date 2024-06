De La Fuente: "Brillantezza? No, la Spagna è stata superiore all'Italia in tutto"

AFP via Getty Images

, ct della, ha parlato soddisfatto dopo la vittoria contro l'Italia, che ha permesso alle Furie Rosse di qualificarsi con un turno di anticipo come prima del gruppo B agli ottavi di finale di Euro 2024:"Sono orgoglioso di un gruppo meraviglioso ed eccezionale di giocatori che hanno una voglia immensa di migliorare. È stata una partita molto difficile contro una grande squadra che abbiamo dominato per tutta la partita. Il risultato è stato risicato. Abbiamo avuto molte occasioni. Speriamo di continuare a essere all'altezza di ciò che ci si aspetta da noi. Quando devi incontrare le grandi squadre sono partite diverse. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e sapendo che abbiamo margini di miglioramento".

- "Io ammiro molto Spalletti ma non credo che la differenza tra le due squadre sia stata solo fisica, secondo me siamo stati superiori in tutto. Detto ciò, abbiamo ottime possibilità di migliorare ancora. Non dobbiamo perderci d'animo, perché le partite vengono decise dai dettagli. Non c'è nessuno migliore di noi e dobbiamo continuare a lavorare con questa convinzione, nel rispetto di tutti i rivali. Abbiamo buone aspettative se continuiamo a fare le cose come le facciamo in questo modo".