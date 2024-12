De Vrij: "Futuro? Decide l'Inter, qui sono felice. Possiamo battere chiunque"

. Chiamato a sostituire Francesco Acerbi, il difensore olandese si sta facendo trovare pronto con prestazioni d’alto livello. Il futuro è un rebus, con il contratto in scadenza a fine stagione, ma l’ex Lazio non ha dubbi: “È l'Inter che deve decidere, c'è l'opzione per un altro anno. Io qui sono molto felice”.Il classe 1992 ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano Il Giornale: “Stagione migliore rispetto alla scorsa? Non so fare il paragone, ma investo tanto per stare bene. Dicono che dopo i 30 sia più difficile, però io fisicamente sto molto bene".“Ci aspettavamo una prestazione importante, pur sapendo che sfidavamo su un campo difficile un avversario con entusiasmo, che gioca bene”.“Alla Lazio ho passato anni bellissimi e ho magnifici ricordi: ho rispetto del club, ma ora cerco di fare del meglio per questi colori. Fischi? È sempre stato così e li accetto. Ho esperienza e sono concentrato su ciò che devo fare”."Un derby è molto importante ovunque. Ma io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, sono positivo, e vincere dà tanta soddisfazione"."Abbiamo una rosa e un'intesa che ci fa credere di poter fare bene in ogni competizione. L'obiettivo è andare in fondo a tutto, possiamo battere chiunque. Ovviamente non sarà facile, ma abbiamo questa convinzione. E nel frattempo guardiamo partita per partita"."Ogni volta che gioco a San Siro è un'esperienza bellissima, davanti a nostri tifosi. Quando vengono i miei familiari dall'Olanda o anche giocatori di altre squadre, in Champions, tutti restano suggestionati. Dall'altra parte credo nello sviluppo. Non è una domanda facile: il cuore direbbe San Siro, ma un nuovo impianto aiuterebbe a far crescere il club".