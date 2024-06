Getty Images

Depay lascia l'Atletico: "Posso andare dove voglio, sono svincolato. Al momento..."

45 minuti fa





Memphis Depay lascia l’Atletico Madrid a parametro zero. Dopo un anno e mezzo dal suo arrivo al Civitas Metropolitano è pronto a dire addio ai Colchoneros. A confermarlo è stato lo stesso attaccante olandese classe 1994 ai microfoni di NOS.



“Sì, sono svincolato e quest’estate potrò andare dove voglio” ha detto Depay.



L’attaccante ha poi aggiunto: “Al momento non sono in trattativa avanzata con nessun club perché il mio focus è sugli Europei”.



Con la maglia dell’Atletico Madrid, Memphis Depay ha totalizzato 13 gol e 2 assist in 40 presenze tra tutte le competizioni.