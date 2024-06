Empoli: Gemmi è finalmente ufficiale, sarà lui a costruire il nuovo ciclo azzurro

Getty Images

Adesso è davvero ufficiale. L’addio di Pietro Accardi e il contestuale arrivo di Roberto Gemmi come nuovo direttore sportivo, hanno aperto la strada a quello che sarà un nuovo corso per l’Empoli. L’unico gancio con il recente passato poteva essere rappresentato da Davide Nicola, con il quale però la società non si è trovata d’accordo: pare che il tecnico chiedesse, giustamente, garanzie sulla permanenza di alcuni pezzi importanti della rosa attuale, ma che la dirigenza azzurra non potesse fornirgliele. Il mister piemontese infatti dovrebbe raccogliere l'eredità di Sir Claudio Ranieri a Cagliari. Si volta pagina dunque e anche questa non è poi una gran novità in casa Empoli. In un primo momento era stato fatto il nome di Eusebio Di Francesco, ex azzurro reduce da una stagione piuttosto amara, nonostante un inizio davvero incoraggiante. Sarebbe stata una sfida affascinante, ma non certo priva di rischi: di certo c’era avremmo rivisto al Castellani un gioco offensivo e propositivo, cosa che, un po’ per gli allenatori un po’ per le ultime rose costruite, ultimamente si era visto davvero poco. Quali sono allora le alternative possibili? I nomi che circolano sono diversi, due dei quali sembrano in pole position. Sono quelli di William Viali e Marco Giampaolo.

l primo è un nome sulla carta piuttosto concreto, visto che come il nuovo DS Gemmi viene da una positiva esperienza al Cosenza. Chiamato in sostituzione di Dionigi nel novembre 2022, è riuscito a conquistare 29 punti in 27 partite riuscendo a salvare i calabresi dopo il playout con il Brescia. Dopo una breve e meno fortunata parentesi all’Ascoli, Viali è tornato sulla panchina dei lupi a marzo di quest’anno, chiudendo il campionato a un passo dai playoff. Marco Giampaolo ha senza dubbio rappresentato una delle pagine più emozionanti della recente storia dell’Empoli. Il gioco espresso dalla squadra sotto la sua guida nel 2015-2016, infatti, aveva davvero incantato mezza Serie A, tanto da convincere la Samp a puntare forte su di lui. La carriera del tecnico nato a Bellinzona sembrava in ascesa dopo la chiamata al Milan, ma da lì qualcosa si è interrotto e Giampaolo di fatto dal 2019 non ha saputo più lasciare il segno. Sarebbe una scommessa davvero suggestiva: il tecnico ha voglia e bisogno di rilanciarsi ed Empoli ha dimostrato più volte essere la piazza migliore che ci possa essere per una situazione del genere, tanto per un allenatore quanto per un calciatore. In lizza ci sono anche i nomi di Sottil e Cioffi, entrambi al momento senza squadra. Vedremo cosa succederà, è probabile che il nome del prossimo tecnico azzurro esca da una rosa di questi 4 e in un tutti i casi non sarà un compito facile. Ripartire praticamente da zero l’Empoli lo ha fatto spesso, ma quasi sempre partendo dalla B. Stavolta dovrà fare confrontandosi con il massimo campionato, affidandosi a un ds preparato ma all'esordio nella categoria