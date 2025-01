Empoli, le pagelle di CM: Cololmbo, gol da centravanti. Bene Goglichidze e Ismajli

Getty Images

Disastro in due parti sull’1-1: buca una facile uscita concedendo la rimessa da cui nasce il gol, che gli passa sotto le gambe. Nella ripresa cerca il riscatto prima su Odgaard e poi su Beukema. Ma l’errore pesa.Altra prova solida, concede poco o nulla in marcatura quando viene puntato, salva sulla linea un tiro di Holm a fine primo tempo.Annulla sia Dallinga sia Castro, attento sui palloni alti.Quando non va l’anticipo, se la cava con le cattive. Nel recupero si infortuna all’inguine.Più difensore che contrattaccante, attento in copertura contro i pericolosi esterni rossoblù.

Al 40’ incattivisce la gara - e anche il Bologna, fin lì piatto - andando a brutto muso su Dominguez. Però regge l’urto (dal 27’ stUtile nel finale di gara a scacciare pericoli)Entra e aggredisce tutti, al quinto fallo - al 35’ - arriva il giallo che lo limita. Per evitare guai, D’Aversa lo cambia nella ripresa (dal 13’ stCorsa e spadone al servizio del punto da guadagnare)Firma l’assist del vantaggio con un bel cross teso, un paio di svagatezze su Dominguez ma nel complesso non demerita neanche difensivamente. (dal 37’ st

Stavolta non incanta: qualche giocata spalle alla porta, ma incide poco in area.L’1-0 nasce da una sua giocata fatta con i tempi perfetti, gravita tra mediana e trequarti facendo cose utili.Gol da centravanti purissimo sull’1-0, ad anticipare Lucumi e Skorupski. Poi combatte e va vicino a una deviazione vincente anche nella ripresa. (dal 37’ stPunto importante contro un’avversaria in ottima forma, specie dopo tre sconfitte in casa nelle precedenti uscite. Mentalità da salvezza, falli e aggressività: una battaglia che porta risultati.