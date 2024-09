Getty Images

Ex Roma, Smalling fa autogol e viene espulso al debutto in Arabia Saudita

Redazione CM

un' ora fa



Esordio da dimenticare per Chris Smalling in Arabia Saudita. Il difensore inglese (classe 1989 ex Manchester United) arrivato dalla Roma fa autogol al 6' della partita persa in casa 5-0 dal suo Al-Feiha contro l'Al-Raed. Che poi dilaga con le reti di Fouzair al 17', la doppietta di El Berkaoui (al 45'+6' e al 60') e il gol di Al Amri al 66'. Nel frattempo lo stesso Smalling viene espulso al 55'.



L'Al-Feiha resta all'ultimo posto in classifica con zero punti nelle prime tre giornate di campionato. Invece in testa a punteggio pieno ci sono i campioni in carica dell'Al-Hilal (che vince 3-0 sul campo dell'Al-Riyadh di Sabri Lamouchi con gol di Al Dawsari e doppietta di Mitrovic) e l'Al-Ettifaq allenato dall'inglese Steven Gerrard, che vince 2-1 sul campo dell'Al-Fateh.