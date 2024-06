Getty Images

Una stagione in prestito alla Fiorentina è bastata per fargli entrare Firenze nel cuore. Le strade però, sono destinate a dividersi, forse definitivamente. Stiamo parlando diche, dopo due stagioni difficilissime, ha trovato nuova linfa nella sua avventura alla Fiorentina. Purtroppo, però, la pista di una permanenza è parsa fin da subito non percorribile. Troppo alto il prezzo per l riscatto, fuori mercato il suo stipendio pe rle casse gigliate. E lo stesso brasiliano ha ufficializzato oggi il suo addio in un video in cui saluta Firenze sul suo profilo Instagram .

"Voglio esprimere la gratitudine per aver vissuto in questa città e aver giocato in questa incredibile squadra. Io e la mia famiglia apprezziamo tutto l'affetto che abbiamo ricevuto qui. Sarà un ricordo che mi porterò sempre nel cuore", dice a cuore aperto l'ex Barcellona.