Foggia, UFFICIALI due cessioni

un' ora fa



Il Foggia ha annunciato una doppia partenza nella giornata di oggi: il difensore Davide Riccardi, 26 presenze e un gol in rossonero, è infatti stato ceduto al Novara, mentre l’attaccante Giacomo Beretta, 52 presenze con 10 reti, ha risolto il suo contratto. Queste le note del club pugliese e di quello piemontese:



"Il Calcio Foggia 1920 comunica il trasferimento definitivo del calciatore rossonero Davide Riccardi al Novara. Allo stesso tempo, informa di aver raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale del contratto con il tesserato Giacomo Beretta. Il club ringrazia Davide e Giacomo per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune sportive e personali".