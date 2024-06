Francia, Mbappé: "Chiedo ai giovani di andare a votare. Thuram? Non ha esagerato"

AFP via Getty Images

Kylian, attaccante dellae del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima partita dei transalpini nella fase a gironi di Euro 2024, contro l'Austria:"Penso che siamo in un momento cruciale per il nostro Paese, siamo prima di tutto cittadini e non possiamo essere disconnessi. È una situazione senza precedenti e voglio rivolgermi alle persone, soprattutto ai giovani, vediamo gli estremi al centro del potere e chiedo ai giovani di andare a votare. Dobbiamo identificarci con i valori di questo Paese, ogni volta che conta e spero che venga fatta la scelta giusta".

"Condivido i valori di Marcus, per me non è andato a vuoto, è libertà di espressione e mi allineo con lui"."Ci siamo preparati bene per la partita, è mia responsabilità non essere scollegato e difendere i colori del mio Paese. Ma una cosa non impedisce l'altra, siamo grandi giocatori e dobbiamo adattarci alla situazione. Sono pronto a vincere, è più una questione mentale. La testa è perfetta, ora vediamo come stanno le gambe".