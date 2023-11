Per un ragazzo che è rimastoa causa di un infortunio, essere tornato in campo è già da considerarsi una grande vittoria. Forse proprio questa lunga assenza, però, portaa essere impaziente,. L'inizio di stagione colha portato il brasiliano a collezionare, in cui ha servitoa Reiner, contro il Torino.che in tanti aspettavano per un ragazzo dal talento indiscusso fermato da una lesione del tendine rotule del ginocchio all'inizio della sua avventura alla, quando ad appena 19 anni i bianconeri decisero di investire su di lui e portarlo in Italia dal Santos.Per permettergli di avere continuità e spazio,, col Frosinone del direttore generale Guido Angelozzi che lo ha ammirato dal vivo nella sfida in famiglia dell'Allianz Stadium in cui il classe 2002 realizzò una tripletta ad agosto. Unae una squadra che, invece, sta rendendo alla grande grazie all'ottimo lavoro di Di Francesco,. Per questo motivo,per capire se sarà possibile garantire più spazio all'attaccante nella seconda parte di stagione o se sarà da valutare un nuovo trasferimento. Perché Kaio Jorge ha solo 21 anni, ma ha aspettato tanto. E ora vuole riprendersi il tempo che ha perso.