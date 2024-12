Gattuso è una furia: si arrabbia e strattona due suoi giocatori dopo il gol decisivo nel recupero VIDEO

Gennaro Gattuso did not want his players to take a water break



Nel corso dell’ultima partita dell’Hajduk Spalato, Gennaro Gattuso ha messo in mostra tutto il suo carattere energico, arrivando addirittura a trascinare di peso due dei suoi giocatori. Il match era particolarmente delicato: sul campo del Sibenik, penultimo in classifica, la squadra di Rino si giocavano la vetta condivisa con il Rijeka. E proprio quando Krovinovic ha firmato il gol decisivo nel recupero, immediatamente dopo il pareggio avversario, l’allenatore italiano ha reagito in maniera veemente.L’Hajduk Spalato, che ha faticato a trovare il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica dei padroni di casa per quasi tutto il secondo tempo, aveva appena segnato il 2-1. Due calciatori, Bamba e Hrgovic, una volta terminati i festeggiamenti, si erano attardati a bordo campo per bere un po’ d’acqua, con un atteggiamento a suo dire eccessivamente rilassato. È stato a quel punto che il tecnico, urlando e gesticolando, li ha strattonati afferrandoli per la maglia, obbligandoli quasi di forza a rientrare sul terreno di gioco. Gattuso non si è fermato a quel gesto. Subito dopo, in preda all’adrenalina, ha calciato via con rabbia una bottiglietta d’acqua, continuando a urlare furiosamente.