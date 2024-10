Getty Images

Genoa, altra ricaduta: anche Ekuban deve rinviare il ritorno in campo

43 minuti fa



Prosegue il periodo nero del Genoa sul fronte infortuni.

Dopo la ricaduta accusata nella giornata di ieri a Junior Messias, fermatosi subito dopo essere rientrato dal lungo infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi due mesi, analoga situazione si è ripetuta oggi con Caleb Ekuban.



L'attaccante italo-ghanese bloccatosi a fine settembre a causa di un risentimento muscolare è stato nuovamente costretto a fermarsi nella giornata di oggi per un problema simile.



Ancora non si conoscono i tempi di recupero del giocatore che tuttavia, da quanto trapela, potrebbe restare fermo ancora per diverse settimane.