Genoa, addio a Balotelli: torna sul mercato, dove può andare

Quandoha firmato con il Genoa era consapevole di non essere una prima scelta. L'attaccante sarebbe stato il vice-Pinamonti e ha accettato questa condizione, ma forse non si aspettava di giocare così poco: dal suo arrivo a fine ottobre è e sceso in campo poco meno di un'ora divisa in sei presenze totali. Al di là dei problemi avuti con Vieira in Francia, Mario è scivolato indietro nelle gerarchie rossoblù e prima della partita con il Monza il ds Ottolini ha spiegato: "Cercheremo una soluzione adatta per tutti, un posto dove possa andare a giocare".

- Sì, perché Balo ha una voglia matta di scendere in campo. Col Genoa o con un altro club; sta bene e vuole dimostrarlo con i fatti. L'esperienza con in Liguria non è mai decollata ma lui non si è mai lamentato del poco minutaggio,ora però siamo arrivati alle battute finali della sua avventura in rossoblù, nei prossimi giorni ci saranno dei contatti per valutare insieme in che modo lasciarsi e trovare la soluzione migliore per tutti.

- Il ds del Genoa è stato esplicito sulla separazione tra il club e Balotelli, che ora si guarderà intorno per cercare una nuova soluzione., prima della firma con il Genoa: per rimanere vicino casa, il 34enne aveva rifiutato proposte dall'Arabia Saudita, dal Brasile (Corinthians), dal Giappone, dall'Australialia, dagli Emirati Arabi e dalla Corea del Sud; quasi tutte offerte a livello economico più importanti di quella del Genoa, ma spesso i soldi non sono tutto.

- Balotelli è un vecchio pallino del presidente del Genoa Alberto Zangrillo, da sempre affascinato dalle storie di Mario che gli raccontavano Enzo e Mino Raiola durante la degenza dell'ex agente all'Ospedale San Raffaele di Milano.. I primi contatti c'erano stati in estate quando hanno chiuso Pinamonti, ma non era ancora il momento. Nel frattempo il giocatore si allenava da solo aspettando la chiamata giusta: sarebbe potuta essere quella del Genoa, ma presto il telefono di Balotelli squillerà di nuovo.