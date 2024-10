Genoa: Balotelli si propone, Gilardino ci pensa

Getty Images

A quattro anni di distanza dall'ultima esperienza in Serie A, l'attaccante bresciano, oggi 34enne, potrebbe ritornare protagonista nel nostro massimo campionato. Terminata a giugno l'avventura in Turchia con l'Adana Demirspor e rimasto pertanto. Messaggi di nostalgia che potrebbero essere raccolti dal Genoa, club alla disperata ricerca di rinforzi, soprattutto nel reparto avanzato.Secondo quanto ricostruito dall'edizione ligure di Repubblica,, il suo ex compagno di Nazionale ai tempi della gestione di Cesare Prandelli. L'allenatore del Grifone si sarebbe dimostrato disponibile ad accogliere il centravanti nella propria squadra, convinto che l’esperienza il suo talento possano tornare alla scossa ad un unico obiettivo incredibili gioco virtuale risultati e identità.

L'ultima esperienza di Balotelli in Italia risale all'annata 2020-21, quando vestì per mezza stagione la maglia del Monza, in Seri B, segnando tre reti. Successivamente si trasferì ad Adana, alternando l'avventura in Turchia a un biennio con gli svizzeri del Sion. In passato l'attaccante nato a Palermo nel 1990 ha giocato anche per Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia e Brescia. In Nazionale, dove la sua ultima partita risale al settembre 2018, ha collezionato 36 gare e 14 gol, partecipando agli Europei del 2012 e al Mondiale 2014.