Non solo cessioni. Nei giorni che seguono al passaggio di Mateo Retegui all'Atalanta e che potrebbero anticipare quello di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, l'amministratore delegato del Genoa,, assicura che il Grifone non intende smobilitare il proprio organico.La riprova arriverebbe dalle diverse offerte per altri giocatori rossoblù rispediti al mittente dalla società di Villa Rostan: ", che già viene valutato una decina di milioni . ha spiegato il dirigente nel corso della lunga intervista concessa stamane a Il Secolo XIX , che è cresciuto molto, ci è stato chiesto da due club. Ma li teniamo".

Blazquez ha poi aggiunto che la richiesta di rinforzi giunta nei giorni scorsi da parte di Alberto Gilardino non cadrà inascoltata: "siamo alla ricerca di una punta con le caratteristiche che il mister ci ha chiesto, più adatta di Retegui al nostro modo di giocare".