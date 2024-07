Genoa, ceduti due esuberi: Yeboah e Czyborra salutano il Grifone

Getty Images

Si alleggerisce di due pedine non rientranti nei piani tattici di mister Alberto Gilardino il pesante organico del Genoa.Nel giro di poche ore il club rossoblù ha infatti trovatoL'attaccante italo-ghanese, dopo aver collezionato esperienze in diversi campionati europei, varcherà l'Atlantico per accasarsi al Minnesota United, franchigia statunitense che milita in MLS; l'esterno tedesco è invece prossimo a diventare un giocatore del WSG Tirol, club austriaco tra le cui fila fino al 2021 ha militano lo stesso Yeboah.

Classe 1999,era approdato al Genoa dall'Atalanta nell'estate 2020. Dopo una prima stagione caratterizzata da, aveva cominciato una serie di prestiti che l'hanno portato a vestire le maglie dell'Arminia Bielefeld in Germania e del PEC Zwolle in Olanda. Nel mezzo un ritorno temporaneo al Grifone con pochissime apparizioni. Di un anno più giovane è inveceche dopo essere stato prelevato nel gennaio 2022 dallo Sturm Graze salutando Pegli già un anno dopo il suo arrivo.